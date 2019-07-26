2019/07/26 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باصات النقل الحديثة بانتظار الجماهير الرياضية في المناطق التالية لحضور (مباراة نهائي الكأس بين النوارس ونادي الكهرباء الرياضي) : -من جميع الشوارع الرئيسية في مدينه الصدر (ساحة مظفر – جوادر – فلاح – داخل – كيارة – الاورفلي) -البياع -الشعلة -الدورة -الشعب -بغداد الجديدة -النعيرية -حي العامل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..



باصات لنقل الجماهير الرياضية لحضور مباراة نهائي كأس العراق النعيم نيوز.

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