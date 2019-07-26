الكهرباء ينوه بتقليل ساعات تجهيز الطاقة في الفرات الاوسط وبغداد ليومين

2019/07/26 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نوهت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، بتقليل ساعات تجهيز الطاقة في مناطق الفرات الاوسط وبغداد لمدة يومين، عازية ذلك الى حدوث نضوح في انبوب الغاز الوطني المغذي لبعض المحطات.

وقال إعلام وزارة الكهرباء في "تنويه" صدر عنها، وتلقى موقع الغدير، نسخة منه، إن نضوحا حدث في انبوب الغاز الوطني المغذي لبعض محطات انتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الاوسط وبغداد، فجر اليوم الجمعة، ما ادى الى فقدان المنظومة الوطنية توليداً يقدر بـ ٨٥٠ ميگاواط تقريباً".وأوضح أن ذلك سينعكس سلباً على ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في المناطق المذكورة لمدة يومين تقريباً.



وأكد إعلام وزارة الكهرباء، أنه تم التواصل مع وزارة النفط لمتابعة صيانة الخلل والسيطرة عليه بأسرع وقت ممكن.

انتهى.ص.هـ.ح.

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