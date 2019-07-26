مجلس أمن كردستان ينشر اعترافات كاملة بشأن الهجوم على نائب القنصل التركي.. هذا مصدره

2019/07/26 | 18:48

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بغداد اليوم- كردستان

نشر مجلس أمن اقليم كردستان، الجمعة، الاعترافات الكاملة بشأن الهجوم على نائب القنصل التركي في أربيل، معلناً بالوقت ذاته القبض على 6 متهمين اخرين مشتركين الهجوم.

وذكر المجلس في بيان انه "تم القبض على 6 اشخاص اخرين متورطين بالجهوم على نائب القنصل التركي في محافظة أربيل"، مشيرا الى ان "العملية تم التخطيط لها في جبل قنديل المعقل الرئيسي لحزب العمال الكردستاني".

بغداد اليوم _ الأنبار

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، قصف التحالف الدولي مخزنا للأسلحة تابع لتنظيم داعش في محافظة الأنبار.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن "قوات التحالف قصفت مخزن للأسلحة تابع الى عصابات داعش في وادي القذف (بالانبار

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، بإحراق تنظيم داعش مركبة في قرية محررة شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عناصر من تنظيم داعش تسللوا الى أطراف قرية الاصلاح قرب ناحية جل

بغداد اليوم _ الديوانية

تعرض الفنان العراقي، نزار علون، اليوم الجمعة، إلى إصابات متفاوتة نتيجة حادث سير، في محافظة الديوانية.

وقال مصدر أمني بمحافظة الديوانية، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الفنان نزار علوان تعرض اليوم إلى إصابات متفاو

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