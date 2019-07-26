2019/07/26 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

وزارة النفط، الجمعة، عن الانتهاء من عمليات الصيانة والتأهيل لأنبوب الغاز الوطني

الذي تعرض في وقت سابق الى نضح وتسرب في الكيلو متر (70 ) في محافظة المثنى، مؤكدة

استئناف عمليات ضخ الغاز بالمستويات الطبيعية.

وقالت

الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الفرق الفنية

والهندسية في الشركة خطوط الانابيب النفطية استطاعت معالجة مشكلة تسرب الغاز الذي

تم اكتشافه في أنبوب الغاز الوطني وإعادة تأهيله بعد استبدال المقطع المتضرر

واستئناف الضخ في فترة قياسية رغم الظروف الجوية السيئة وارتفاع درجة الحرارة في

صحراء السماوة”.

وأضافت الوزارة، أن “نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان أوعز بمعالجة النضح او التسرب بفترة قياسية من دون تأثر محطات توليد الطاقة الكهربائية بعمليات التجهيز المقررة”، لافتا الى أنها “وفرت جميع متطلبات توفير الوقود البديل في حالة وجود نقص في ذلك،لكن اندفاع واصرار العاملين في شركة خطوط الانابيب تمكنت من إنجاز العمل بوقت قياسي”.

وكان

أنبوب الغاز الوطني قد تعرض امس الى نضح في احد أجزاءه في محافظة المثنى.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

18

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تعلن عمليات الصيانة والتأهيل لأنبوب الغاز الوطني) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تعلن عمليات الصيانة والتأهيل لأنبوب الغاز الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).