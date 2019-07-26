وفد من اقليم كردستان يزور بغداد.. وهذه مهمته

2019/07/26 | 19:10

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بغداد :سومر نيوز

كشف عضو في اللجنة المالية النيابية عن زيارة مرتقبة لوفد من اقليم كردستان الى العاصمة بغداد، لبحث الملف...

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