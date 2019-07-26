استئناف الضخ بأنبوب الغاز الوطني بعد معالجة التسرب في المثنى

2019/07/26 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، الجمعة، عن الانتهاء من عمليات الصيانة والتأهيل لأنبوب الغاز الوطني الذي تعرض في وقت سابق الى نضح وتسرب في الكيلو متر (70 ) في محافظة المثنى، مؤكدة استئناف عمليات ضخ الغاز بالمستويات الطبيعية.

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