تركيا تتوقع تحطيم أرقام سياحية قياسية هذا العام

2019/07/26 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستهدف تركيا تحطيم أرقام سياحية قياسية بحلول نهاية العام الجاري، عبر تحقيق نمو يتجاوز 10%، سواء لناحية عدد السائحين أو الإيرادات المتوقّع أن يحصدها هذا القطاع الحيوي على مدار السنة.

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