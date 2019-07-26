العمل: هناك أكثر من 750 ألف عامل أجنبي في العراق

2019/07/26 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، الجمعة، وجود أكثر من 750 ألف عامل أجنبي في العراق، فيما اكد على الاتفاق مع الحكومة المحلية بمحافظة ذي قار على زيادة عدد المستفيدين من إعانات شبكة الحماية الاجتماعية.

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