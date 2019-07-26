2019/07/26 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أعلنت وزارة النفط الانتهاء من أعمال الصيانة والتأهيل لأنبوب الغاز الوطني الذي تعرض في وقت سابق الى نضح وتسرب في الكيلو متر (70) بمحافظة المثنى.وقالت الوزارة في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني NNC” إن الفرق الفنية والهندسية في شركة خطوط الأنابيب النفطية استطاعت معالجة مشكلة تسرب الغاز الذي تم […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص استئناف الضخ بأنبوب الغاز الوطني بعد معالجة تسرب بالمثنى المركز الخبري الوطني.

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