2019/07/26 | 19:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ظل الرئيس | آيتن تتمنى الموت لملاقاة شقيقها ووالدتها ويحيي يرد: هيحصل) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: URgn9QI-J5M
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ظل الرئيس | آيتن تتمنى الموت لملاقاة شقيقها ووالدتها ويحيي يرد: هيحصل) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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