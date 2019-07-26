وزير العمل يتفقد دائرة العمل والشؤون الاجتماعية في ذي قار

2019/07/26 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار

أجـرى وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان زيارة تفقدية لدائرة العمل في محافظة ذي قار للاطلاع على سير العمل فيها برفقة

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