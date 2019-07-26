ارتفاع عدد ضحايا كارثة جبال أطلس في المغرب

2019/07/26 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ذكرت السلطات المحلية،اليوم الجمعة، أن 15 شخصا لقوا حتفهم بسبب انجراف للتربة في جبال أطلس بجنوب مدينة مراكش المغربية.

وقالت السلطات في بيان إنها

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