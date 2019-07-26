2019/07/26 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر النادي في بيان تلقى موقع الغدير نسخة منه، إن "الهيئة الإدارية ل‍نادي القوة الجوية الرياضي، تعلن عن تعاقدها الرسمي مع المدرب أيوب أوديشو لقيادة الصقور خلال الموسم المقبل".وتابع النادي، "رغم اعتذار المدرب أيوب أوديشو عن الاستمرار بتدريب الفريق بسبب ظروفه الصحية وحاجته لأجراء عملية جراحية للعيون خارج العراق، الا أنه وافق على البقاء على رأس الهرم الفني للجهاز التدريبي للصقور خلال الموسم المقبل".وبين ان "قرار عدول المدرب أوديشو بالاستمرار بتدريب الفريق للموسم المقبل، يأتي للعلاقة المتينة التي تربط المدرب بالإدارة، وكذلك تلبياً لطلب جماهير الصقور".وكان نادي القوة الجوية، قد اعلن امس الخميس، تعثر مفاوضات تجديد اوديشو وتعاقده مع المدرب علي هادي.انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوة الجوية تعلن تسمية اوديشو مدرباً لفريق الكرة في موسم المقبل) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوة الجوية تعلن تسمية اوديشو مدرباً لفريق الكرة في موسم المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).