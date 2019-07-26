رسميًا.. إلغاء مباريات يومي الجمعة و الإثنين في الدوري الإسباني

2019/07/26 | 19:19

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت رئيسة لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، كارمن بيريز، اليوم الجمعة، أنه لن تقام مباريات الدوري المحلي بقسميه الأول والثاني خلال يومي الجمعة والإثنين من كل أسبوع، وذلك خلال الموسم المقبل، إلا في حال وجود موافقة مسبقة من قبل اتحاد الكرة.

وجاء إعلان لجنة المسابقات الإسبانية بعد أن أعلنت رابطة الدوري الإسباني ”الليغا“ عن جدول مواعيد مباريات الجولات الثلاث الأولى في الموسم المقبل، والتي حددت فيه إقامة المباراة الافتتاحية للبطولة التي ستجمع بين أتليتك بيلباو برشلونة، يوم الجمعة، 16 أغسطس المقبل.

وأوضحت بيريز أن الجولات الثلاث المذكورة ستقام يومي السبت والأحد، خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين.

وجاء إعلان لجنة المسابقات الإسبانية بناء على طلب من اتحاد الكرة الإسباني، وذلك بعدما اكتشف الأخير تعارض جدول المواعيد الذي أعلنته ”الليغا“ وجدول المواعيد الذي تم التصديق عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في 29 أبريل الماضي برئاسة لويس روبياليس.

وأشارت بيريز إلى أنه تم استبعاد يومي الجمعة والأحد، من جدول مواعيد مباريات الليغا، بناء على الاتفاق المبرم بين اتحاد الكرة الإسباني ورابطة الدوري المحلي في الثالث من يوليو الجاري والذي يتعلق بتجديد الاتفاقية التي تنظم التعاون بين الجانبين حتى عام 2024.

بغداد اليوم- متابعة

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بغداد اليوم- بغداد

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بغداد اليوم _ متابعة

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