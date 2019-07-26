2019/07/26 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC حذر مجلس ديالى، الجمعة، من تلاعب وتحريف بالتعليمات الخاصة بالتعيينات.وقالت رئيس لجنة الصحة والبيئة في المجلس نجاة الطائي في تصريح صحفي “احذر وبشدة لجنة التعيينات من التلاعب او بتحريف التعليمات الخاصة بالتعيينات التي تضمن حقوق الخريجين بالتعيين وعدم ضياع حقوقهم وأن لا يرضخوا للضغوطات”.واضافت، أن”ثبت عكس ذلك سوف […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس ديالى يحذر: تلاعب وتحريف بالتعليمات الخاصة بالتعيينات المركز الخبري الوطني.

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