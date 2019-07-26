إيران تستفز العالم

2019/07/26 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق في خضم أزمة #مضيق_هرمز التي تسببت بها تصرفات #إيران خلال الأسابيع الأخيرة، أقدمت #طهران على خطوة استفزازية جديدة تكشف نواياها في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتؤكد […]

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