2019/07/26 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرع 15 شخصا جراء انجراف التربة في جبال أطلس بالمغرب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/26 | 19:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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