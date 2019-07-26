القبض على المجرم الذي هز البصرة بجريمته البشعة

2019/07/26 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز من قوات شرطة الصدمة، اليوم الجمعة، التابعة لقيادة شرطة البصرة من القاء القبض على المتهم بتنفيذ جريمة القتل والتقطيع البشعة التي هزت المحافظة مطلع هذا الشهر.وقالت القيادة في بيان، ان "التحقيقات قادت الى العثور والقاء القبض على المتهم، الذي قام بقتل رجل وتقطيع جثته".

يذكر ان الجريمة كشفت حين عثر المواطنون في العاشر من شهر تموز الحالي، على الجثة المقطعة والموضوعة في اكياس، قرب محطة للوقود بمنطقة الساعي وسط المدينة.انتهى/ ف

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