2019/07/26 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC تظاهر الالاف في ناحية برطلة بسهل نينوى، عصر اليوم، للمطالبة بالابقاء على قوات الحشد الشعبي في مناطقهم.وطالب المتظاهرون رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، برفض الضغوط الاميركية المطالبة باخراج الحشد من سهل نينوى.ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالتدخل الاميركيهناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..الالاف يتظاهرون في سهل نينوى وشعارات “كلا كلا امريكا” تتصدر المركز الخبري الوطني.

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