2019/07/26 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعكف شركة واتساب حاليا على تطوير نسخة ويب جديدة من التطبيق تعمل من دون الحاجة إلى رقم هاتف، وفق ما ذكرت تسريبات نشرها خبراء في التكنولوجيا على الإنترنت.وذكر حساب “WABetaInfo” على تويتر أن شركة واتساب المملكوة لشركة فيسبوك، تقوم بتطوير تطبيق جديد متعدد المنصات يعمل عبر متصفح الإنترنت حتى عند إيقاف الهاتف الذكي، سواء …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قريباً ..



“واتساب ويب” دون الحاجة للهاتف النعيم نيوز.

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