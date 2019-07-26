إقليم كردستان ينتظر نصيبه من ميزانية 2019: لم تصلنا كاملة

2019/07/26 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد القيادي في #الحزب_الديمقراطي #الكردستاني #مهدي_عبدالكريم، اليوم الجمعة، أن الميزانية العامة لسنة 2019 لم تصل إلى إقليم #كردستان بشكل كامل.وقال عبد الكريم لـ”الحل العراق“، إن […]

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