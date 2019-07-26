تحذير للجنة التعيينات في ديالى من التلاعب بالتعليمات الخاصة بالدرجات الوظيفية

2019/07/26 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت نجاة الطائي نائب رئيس لجنة التربية في مجلس ديالى لجنة التعيينات، من التلاعب بالتعليمات الخاصة بالدرجات الوظيفية .وقالت الطائي في بيان اليوم ان منح الدرجات الوظيفية هو من صلاحية اللجنة التابعة لحكومة ديالى المحلية وليس لمجلس المحافظة.وتابعت في حالة اثبات وجود تقصير من اللجنة ساسلك كل الطرق القانونية والاعلامية التي تدين المقصرين […]

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