2019/07/26 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطة الكمركية في كمرك طريبيل اليوم الجمعه ٢٠١٩/٧/٢٦ عن إعادة اصدار ارسالية خشب روسي المنشأ للجانب الاردني لنفاذ الكميات الخاصة بموافقات الإدخال للبضاعة المسموح باستيرادها في اجازة الاستيراد ويعد ذلك مخالف لضوابط وتعليمات الاستيراد..و قالت الهيئة العامة للكمارك في بيان لها، ان الأرسالية تتكون من (٤) شاحنات محملة بالخشب. وان اعادة الأصدار تمت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك …إعادة إصدار ارسالية خشب مخالفة لضوبط الاستيراد في كمرك طريبيل) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك …إعادة إصدار ارسالية خشب مخالفة لضوبط الاستيراد في كمرك طريبيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).