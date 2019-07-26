2019/07/26 | 19:34

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عاجل..



موقع “ديبكا” الاسرائيلي: الضربة لمعسكر آمرلي نفذتها قنبلة هي بمثابة طائرة بدون طيار مداها 1000 كم

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