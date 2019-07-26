2019/07/26 | 19:36

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لورد بريطاني يدعو لمحاسبة البحرين !

الجمعة

26

تموز

2019 :

07:17 pm

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النائب بالبرلمان البريطاني اللورد سكريفن : إنني قلق للغاية من أن

إعدام اثنين من ضحايا التعذيب #علي العرب و #أحمد الملالي في

#البحرين من المحتمل أن يتم تنفيذه قريبا.



وكأن البحرين تنتظر عطلة

البرلمان لتجنب التدقيق وارتكاب الجريمة، فيجب أن تتحرك وزارة

الخارجية

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