2019/07/26 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، باسم عبدالزمان، اليوم الجمعة، وجود 750 ألف عامل أجنبي في العراق.وقال عبدالزمان في مؤتمر صحفي مشترك مع الحكومة المحلية في محافظة ذي قار ، إن “الوزارة أصبحت الجهة الوحيدة المسؤولة عن توحيد قاعدة البيانات من خلال لجنة مركزية مشتركة ستعمل على الكشف عن سقف معدلات العمالة الأجنبية من أجل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أرقام “مخيفة” عن عدد العمال الأجانب في العراق النعيم نيوز.

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