2019/07/26 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC عانت فتاة أمريكية من حروق من الدرجة الثانية جراء اشتعال شاحن غير أصلي لهاتفها “آيفون” عند ملامسته لقلادة كانت برقبتها.ووقعت الحادثة عندما كانت الفتاة البالغة من العمر 19 عاما، والتي لم يكشف عن هويتها، ترقد في السرير فيما تقع نهاية الشاحن غير الأصلي أسفل وسادتها، ولم يكن متصلا بهاتفها.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..شاحن هاتف يحدث حروقا من الدرجة الثانية برقبة صاحبته المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. شاحن هاتف يحدث حروقا من الدرجة الثانية برقبة صاحبته) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. شاحن هاتف يحدث حروقا من الدرجة الثانية برقبة صاحبته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).