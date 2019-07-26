مفتشية الداخلية تمنع بيع عقار في الدورة لإمرأة متوفية بعد انتحال شخص صفة ابنها

2019/07/26 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منع مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة ،الجمعة، بيع عقار عائد لمواطنة متوفية من قبل شخص انتحل صفة ابنها باعتماد وثائق ومستمسكات مزورة.

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