قوة الصدمة تعتقل متهم بقتل رجل وتقطيع جثته وسط البصرة

2019/07/26 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني من داخل محافظة البصرة، الجمعة، قيام قوات الصدمة باعتقال متهم قام بقتل شخص وتقطيع جثته بإحدى مناطق المحافظة.

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