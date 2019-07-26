القبض على متهم بجريمة قتل شمال بغداد

2019/07/26 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية ،الجمعة، القبض على مطلوب بقضية قتل وفق احكام المادة ٤٠٦ شمالي بغداد.

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