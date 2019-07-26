العراق يتلف كميات كبيرة من اللحوم البرازيلية والاوكرانية

2019/07/26 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت هيأة المنافذ يوم الجمعة عن إتلاف خمسة برادات محملة باللحوم البرازيلبة والاوكرانية في ميناء أم قصر بمحافظة البصرة اقصى جنوب العراق.

واشارت الهيأة في بيان اليوم، الى إتلاف لحوم المنشأ برازيلي واوكراني غير صالحة للاستهلاك البشري محملة في (5) برادات في منفذ أم قصر الشمالي في محافظة البصرة.

واضاف البيان انه تمت عملية الاتلاف بناءً على طلب المستورد بعد عطل تلك البرادات وتم الاتلاف من قبل اللجنة ذات الاختصاص في المنفذ الحدودي.

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