وزير العمل يتفقد دائرة العمل والشؤون الاجتماعية في ذي قار

2019/07/26 | 19:42

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بغداد :سومر نيوز

أجـرى وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان زيارة تفقدية لدائرة العمل في محافظة ذي قار ...

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