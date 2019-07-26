بالصور ..حادث مروري مروع على الطريق السريع في المثنى

2019/07/26 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى

اعلنت مديرية مرور محافظة المثنى، اليوم الجمعة، عن مصرع 5 اشخاص واصابة 7 آخرين في حادث مروري وقع على الطريق السريع ضمن حدود

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