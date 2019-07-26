بالصور .. تظاهرات في سهل نينوى رفضاً لقرار رفع

2019/07/26 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسلنا إن، "تظاهرات أهالي مناطق سهل نينوى بكل مكوناته وطوائفه يستنكرون التدخلات الأميركية بالشأن العراقي، وقرار رئيس الوزراء لرفع سيطرات الحشد الشعبي لأنها صمام أمان سهل نينوى".وأضاف أن المتظاهرين عبروا عن دعمهم للحكومة العراقية بتثبيت الأمن في جميع المحافظات العراقية وخاصة في مدينة الموصل".

انتهى.ص.هـ.ح.

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