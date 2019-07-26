الاستخبارات العسكرية تداهم مضافة لداعش وتصل إلى نفق في مطيبيجة.. (صور)

2019/07/26 | 19:50

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

دعا النائب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري، اليوم الجمعة، وزارة الدفاع الى التدخل العاجل لإنقاذ الوضع في ثلاث مناطق بمحافظة ديالى، بعد الهجوم الذي تعرضت له من قبل عناصر تنظيم داعش.

وقال الجبوري، في تصريح خاص لـ(بغداد ا

بغداد اليوم- كردستان

نشر مجلس أمن اقليم كردستان، الجمعة، الاعترافات الكاملة بشأن الهجوم على نائب القنصل التركي في أربيل، معلناً بالوقت ذاته القبض على 6 متهمين اخرين مشتركين الهجوم.

وذكر المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "في يوم الأربعاء

بغداد اليوم _ الأنبار

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، قصف التحالف الدولي مخزنا للأسلحة تابع لتنظيم داعش في محافظة الأنبار.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن "قوات التحالف قصفت مخزن للأسلحة تابع الى عصابات داعش في وادي القذف (بالانبار

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