مصدر كوردي سوري: أمريكا تنشئ نقطة مراقبة جديدة على الحدود مع تركيا‎

2019/07/26 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر كوردي سوري مطلع، اليوم الخميس، أن قوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية تنشئ نقطة مراقبة جديدة على الحدود مع تركيا بغربي كوردستان ( كوردستان سوريا).

المصدر الذي رفض الكشف عن هويته قالإن «التحالف الدولي ينشئ نقطة مراقبة جديدة قرب بلدة الدرباسية على الحدود مع تركيا بعد إطلاق الجانب التركي عدة قذائف على سرى كانيه/ رأس العين وريفها مؤخراً».

وأضاف أن «تعزيزات جديدة لقوات قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي وصلت إلى الدرباسية والى قرى في ريف سرى كانيه/ رأس العين الغربي».

المصدر أشار إلى «تمركز قوات من قوات سوريا الديمقراطية ضمن أحياء رأس العين ووضع القناصة في المباني العالية».

وأوضح أن «الهدف من إقامة نقطة مراقبة جديدة للتحالف الدولي هو ردع الجانب التركي عن القيام بعملية عسكرية في شمال شرق سوريا، إذ أن التهديدات التركية مترافقة بتحضيرات فعلية وتعزيزات كبيرة».

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أعلن يوم الاثنين، إن بلاده ستبدأ عملية عسكرية شرقي نهر الفرات إذا لم تتم إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا وإذا استمرت التهديدات التي تواجهها أنقرة.

وكانت القوات التركية استهدفت يوم الثلاثاء سبع نقاط تابعة للوحدات الكوردية بريف سرى كانيه / رأس العين حيث كانت إحدى النقاط التي استهدفتها القوات التركية كانت في قرية علوك التي يوجد بالقرب منها نقطة مراقبة للتحالف الدولي.

كما أعلنت وزارة الدفاع التركية قيام قواتها عند المنطقة المتاخمة للحدود السورية، بتدمير 7 أهداف على الجانب السوري، باستخدام الأسلحة الثقيلة، رداً على إطلاق قذيفتين على مدينة جيلان بينار التابعة لولاية أورفا.

وتجري تركيا محادثات مع الولايات المتحدة بشأن إقامة منطقة آمنة عبر الحدود في شمال شرق سوريا.

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