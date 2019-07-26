الصحة تعلن نتائج التحقيق في ملابسات وفاة طفلة من الديوانية

2019/07/26 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة، نتائج التحقيق في ملابسات وفاة طفلة من أهالي محافظة الديوانية.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "وإستناداً الى أمر وزير الصحة والبيئة بتشكيل لجنة تحقيقية عالية المستوى وبشكل عاجل لمعرفة أسباب وفاة الطفلة {رفيف حيدر} في محافظة الديوانية في المستشفى التعليمي اثر تعرضها لحالة اختناق بجسم غريب".وبين انه "وبعد زيارة وزير الصحة للمحافظة يوم أمس ولقائه للادارات المسؤولة ووالد الطفلة المتوفاة وتأكيده على إتمام التحقيق خلال ٢٤ ساعة، توصلت اللجنة التحقيقية الى التالي {ثبت لدى اللجنة مقصريّة بعض الكوادر الطبية وإدارة المستشفى تجاه التعامل مع الحالة وقررت اللجنة التحقيقية توجيه العقوبات الرادعة للذين ثبت تقصيرهم، كما أعطت اللجنة كامل الحق لذوي الفقيدة بإقامة دعوى قضائية للمطالبة بالحق الشخصي وإرسال كافة الأوراق التحقيقية للمحاكم المختصة".وأشار الى ان اللجنة "أوصت أيضا بإكمال التحقيق مع الدوائر الصحية الأخرى المعنية بالحالة".وأكدت وزارة الصحة والبيئة على "حرصها التام على متابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي شكوى او حالة تقصير من قبل أيٍّ من موظفيها بعد تثبيتها من خلال القنوات القانونية".وكانت الطفلة {رفيف حيدر} من أهالي الديوانية، توفيت الأربعاء الماثر، اثر تقاعس طبيب الخفر لانقاذ حياتها من "لب جوز" حشر اختنقت به.وانتهت حياة الطفلة "رفيف" قبل ان تبلغ الثالثة من العمر، بسبب "تقاعس الطبيب الخفر في" مستشفى الديوانية التعليمي صالة الطوارئ تحديدً وروتين اجراءات الاحالة، دون اي تحرك من ضمير او دافع انساني لانقاذ حياتها من "لب جوز" حشر في مجراها التنفسي.انتهى

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