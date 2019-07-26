منع بيع عقار في الدورة لإمرأة متوفية من منتحل صفة أبنها

2019/07/26 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} منع مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بيع عقار عائد لمواطنة متوفية من قبل شخص انتحل صفة ابنها باعتماد وثائق ومستمسكات مزورة.

وذكر بيان للمفتشية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "مكتب المفتش العام في مديرية الأحوال المدنية تمكن من كشف وضبط عملية تزوير وانتحال للصفة قام بها شخص في دائرة أحوال الكاظمية المقدسة عن طريق اعتماد صورة قيد لعام 1957 مزورة مثبت بها قيد مواطنة متوفية واسم وريث وحيد للعائلة".وأضاف ان "الدائرة قامت بإرسال القيد الى دائرة التسجيل العقاري في الدورة بغية بيع عقار المتوفية من قبل الشخص الذي انتحل صفة ابنها ووريثها الوحيد، وقدّم هوية أحوال مدنية مزورة، وادعى ان نفوسه ونفوس صاحبة العقار ضمن سجلات دائرة احوال الكاظمية، وقد تمكن مكتب المفتش العام ومن خلال عمليات التدقيق التي أجراها لسجلات نفوس الكاظمية من اكتشاف ان المواطنة غير مسجلة ضمن سجلات الدائرة".وتابع البيان ان "المكتب اكتشف أيضاً وجود حالة تواطؤ من قبل بعض العاملين في الدائرة ودرج قيد النفوس ضمن بريد التسجيل العقاري في الدورة لاعتمادها رسمياً وقد اعترف الموظفون بجريمتهم واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية والادارية اللازمة".الى ذلك فاتح مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية دائرة التسجيل العقاري لإيقاف عملية بيع العقار، كما فاتح مديرية الأحوال لإقامة دعوى جزائية بحق المنتحل المزور وتعميم أوصافه بغية القاء القبض عليه.انتهى

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