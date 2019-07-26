2019/07/26 | 20:07

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تركيا تقتل المحرض لعملية اربيل داخل الاراضي العراقية !

ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية، الجمعة، أن الجيش

والمخابرات تمكنا من"تحييد" المحرض على هجوم أربيل الذي قتل فيه

دبلوماسي تركي شمالي العراق.وقتل شخصان على الأقل، أحدهما الدبلوماسي، عندما أطلق مسلح النار داخل

مطعم كان دبلوماسيون أتراك يتناولون فيه الطعام في أربيل عاصمة إقليم

كردستان العراق يوم 17 يوليو.وذكرت الأناضول أن المحرض على الهجوم يدعى أردوغان أونال، وأشارت إلى

أنه مسؤول في حزب العمال الكردستاني وإلى أن العملية التي تم قتله

فيها نفذت الأربعاء.وتشير السلطات التركية عامة بلفظ التحييد إلى القتل، لكنه قد يشمل

أيضا الإصابة والاعتقال.وأضافت الوكالة أن العملية نفذت في منطقة جبال قنديل شمالي أربيل،

والتي ينشط فيها مسلحون من حزب العمال الكردستاني دون ذكر مزيد من

التفاصيل.

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