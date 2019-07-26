مقترح بريطاني وتأييد أوربي لمراقبة وحماية الملاحة في هرمز

2019/07/26 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترحت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، القيام بمهمة بحرية يقودها تحالف أوروبي لضمان أمن الشحن عبر مضيق هرمز، ورحبت الدنمارك بذلكوقال وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود، إن "الحكومة الدنماركية تتطلع إيجابيا نحو مساهمة ممكنة في هذه المبادرة".

وأضاف، أنه "من الضروري للدنمارك، كدولة بحرية، الحفاظ على حرية الملاحة".

وتابع كوفود، أن "القرار النهائي في المشاركة بهذه المهمة، لا يزال يحتاج إلى مناقشة في البرلمان، حينما تصبح هناك صورة أكثر وضوحا للمهام المحددة والشركاء".

وأبدت كل من فرنسا وإيطاليا وهولندا دعمها لمهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان أمن الملاحة عبر مضيق هرمز، وذلك بعدما اقترحت بريطانيا الفكرة عقب احتجاز إيران لناقلة نفط.

وأبدت إسبانيا والسويد وبولندا وألمانيا كذلك، اهتماما بالقيام بدور.

وقال دبلوماسيون، إن "بريطانيا اقترحت الفكرة على دبلوماسيين كبار بالاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل، قائلة إنها لن تشمل الاتحاد أو حلف شمال الأطلسي أو الولايات المتحدة بشكل مباشر".

يذكر ان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده تعمل مع بريطانيا وألمانيا على تشكيل مهمة لمتابعة ومراقبة الأمن البحري في الخليج بعد احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.



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المصدر: رويترز

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