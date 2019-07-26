إتلاف 5 برادات محملة باللحوم البرازيلبة والاوكرانية في ميناء أم قصر

2019/07/26 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، إتلاف خمسة برادات محملة باللحوم البرازيلبة والاوكرانية في ميناء أم قصر.وذكرت الهيئة في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، انه”تم إتلاف لحوم المنشأ برازيلي واوكراني غير صالحة للاستهلاك البشري محملة في (5) برادات في منفذ أم قصر الشمالي في محافظة البصرة”.واضافت، ات”عملية الاتلاف تمت بناءً […]

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