الاعلان عن نتائج التحقيق في قضية اغتيال نائب القنصل التركي

2019/07/26 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف مجلس أمن إقليم كردستان، اليوم الجمعة، إعترافات منفذي هجوم إطلاق النار الذي وقع في مطعم "هوقباز" بمدينة أربيل يوم 17 تموز وأسفر

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