استئناف الضخ بأنبوب الغاز المغذي لمحطات كهرباء بغداد ومحافظات الفرات الاوسط

2019/07/26 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علنت وزارة النفط، الجمعة، الانتهاء من أعمال الصيانة والتأهيل لأنبوب الغاز الوطني الذي تعرض في وقت سابق الى نضح وتسرب في الكيلو متر (70) بمحافظة المثنى.

وذكرت الوزارة في بيان، إن “الفرق الفنية والهندسية في شركة خطوط الأنابيب النفطية استطاعت معالجة مشكلة تسرب الغاز الذي تم اكتشافه في أنبوب الغاز الوطني وإعادة تأهيله بعد استبدال المقطع المتضرر واستئناف الضخ في فترة قياسية رغم الظروف الجوية السيئة وارتفاع درجة الحرارة في صحراء السماوة”.

يذكر أن وزارة الكهرباء، قد نوهت، في وقت سابق من اليوم، عن تقليل ساعات تجهيز الطاقة في مناطق الفرات الاوسط وبغداد لمدة يومين، بسبب حدوث نضوح في انبوب الغاز الوطني المغذي لبعض المحطات.

وقالت الوزارة، في بيان إن “نضوحا حدث في انبوب الغاز الوطني المغذي لبعض محطات انتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الاوسط وبغداد، فجر اليوم الجمعة، ما ادى الى فقدان المنظومة الوطنية توليداً يقدر بـ ٨٥٠ ميگاواط تقريباً”.

وتابعت، أن “ذلك سينعكس سلباً على ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في المناطق المذكورة لمدة يومين تقريباً”، مؤكدةً أنه “تم التواصل مع وزارة النفط لمتابعة صيانة الخلل والسيطرة عليه بأسرع وقت ممكن”.

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