رسمياً .. مصطفى محمود يوقع على كشوفات نادي الميناء للموسم القادم

2019/07/26 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الإعلامي : بهاء عريبي وقعت ادارة نادي الميناء عقدا رسمياً مع اللاعب مصطفى محمود لتمثيل فريقها الكروي للموسم القادم ، و يأتي ذلك العقد من ضمن عملية استقطاب لاعبين جدد للعب مع فريق الميناء تحت قيادة المدرب الروماني تيتا فاليري .وقال أحمد الجابري عضو اللجنة الفنية في نادي الميناء في

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