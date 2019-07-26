مجلس نينوى : اللواء 30 من الحشد لم ينسحب من سهل نينوى وانما فقط سحب عناصره من السيطرات الرئيسية الحدودية للمنطقة

2019/07/26 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مجلس محافظة نينوى ان قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم ينص على سحب اللواء 30 ضمن الحشد الشعبي من منطقة سهل نينوى وانما فقط سحب “عناصر اللواء” من السيطرات الرئيسية الحدودية للمنطقة.واوضح عضو مجلس نينوى غزوان الداوودي في تصريح صحفي اليوم ان قرار عبد المهدي دعا الى استبدال هذه العناصر بعناصر اخرى […]

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