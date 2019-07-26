جعفر المظفر - بعض من بعض الذي كان .. (1) .. تدوين أم إعتراف

2019/07/26 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جعفر_المظفر مضى زمن ليس بالقليل قبل ان أكتشف موضع الخلل في تجربتي البعثية السياسية السابقة والتي شاركني أخطاءها الكثيرون, خصوما كانوا أو مشابهين.وأعترف أنني, ورغم إدانتي لجوانب من تلك التجربة, إلا إنني غير ميال للبدأ بعملية النقد وتأشير الأخطاء بإدعائي عدم المشاركة في تلك العيوب, أو بالتركيز على تلك العيوب وحدها.وإذ لا أحد طلب مني تقييد ذلك الإعتراف فإني أراه يأتي تطوعا وتقديرا لنفعِه وفائدته, مثلما أرا......

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