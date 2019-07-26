سعوديات يطالبن بإسقاط العباءة عن المرأة

2019/07/26 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تشهد السعودية في الآونة الأخيرة انفتاحا كبيرا، بعد إنشاء الهيئة العامة للترفيه التي تقوم على تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لكافة شرائح المجتمع في كل مناطق المملكة.ويأتي هذا كله ضمن رؤية 2030 الاقتصادية التي قال عنها ولي العهد محمد بن سلمان :” إنها خطة جريئة

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