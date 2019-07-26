الجوية يجدد تسمية اوديشو مدربا للموسم المقبل

2019/07/26 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلن نادي القوة الجوية الرياضي، تسمية ايوب اوديشو، مدرباً لفريق الكرة في موسم 2019/ 2020.

وذكر النادي في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه،

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