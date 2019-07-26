مصر .. قتلى وجرحى باشتباكات دموية بالصعيد في محافظة أسيوط

2019/07/26 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتلقت الشرطة المصرية إخطاراً يفيد بوقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين أمام مسجد عزبة النقطة بقرية بني قرة التابعة لمركز القوصية.وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 3 أشخاص بينهما شقيقان، وإصابة 4 آخرين بطلقات نارية، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي، والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.وكشفت التحريات الأولية عن أن الحادث نتج عن خلاف قديم بين العائلتين تجدد أمس، واشتد اليوم بعد صلاة الظهر.ويشهد صعيد مصر العديد من عمليات الثأر والقصاص التي يروح ضحيتها العديد من الأشخاص.

انتهى.ص.هـ.ح.

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