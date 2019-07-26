2019/07/26 | 20:52

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بغداد / الصباح

افتتح محافظ البنك المركزي الدكتور علي العلاق ورئيس رابطة المصارف الخاصة المهندس وديع الحنظل وامينة بغداد الدكتورة ذكرى علوش، مؤخرا، متنزه ١٤ تموز في الكاظمية بعد إعادة تأهيله بتمويل من صندوق المبادرات المجتمعية “تمكين”، كما تضمن الافتتاح اطلاق مبادرة لدعم مشاريع الشباب.

وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق خلال حفل الافتتاح :ان “هذا المشروع جزء من المساهمة الاجتماعية للقطاع الخاص المتمثلة بالمصارف بشكل رئيس بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المتمثلة بامانة بغداد والمجلس البلدي”.

وأكد رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل ان “هذا الانجاز يضاف الى مجموعة المبادرات التي نفذت ضمن مبادرة “تمكين” التي شملت العديد من المشاريع التي سبقتها في تأهيل وتطوير كنيستين واحدة في بغداد والاخرى في البصرة”.

وتابع ان “هناك مشاريع اخرى في مراحل التنفيذ منها :”بوابة بغداد الشمالية في مدينة الكاظمية ومتحف شبكة الاعلام العراقي” مشيرا إلى أنه ستتم المباشرة قريبا في مشاريع منها مشروع تأهيل وتطوير خمسة جسور في مدينة بغداد وتأهيل وتطوير ساحة الفردوس ودار الرشاد للمسنين”.

وكان رئيس الرابطة قد اطلق مبادرة لدعم شباب مدينتي الكاظمية والاعظمية عبر منصة خاصة لهم في المتنزه لدعم المبادرات الشبابية والابتكارات وإقامة المشاريع وغيرها لتكون منصة خاصة بريادة الاعمال.

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